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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi üzerinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 42 AIN 121 plakalı pikap ile G.B.'nin kullandığı 42 BDE 339 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü G.B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.T. yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.