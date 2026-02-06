Hakkari'nin Derecik ilçesinde, Irak sınırına sıfır noktasında yer alan yüksek bir tepeden bakıldığında, yoğun sis etkisiyle ortaya çıkan manzara adeta büyüledi. Bu görüntü, İstanbul Eyüpsultan'daki Pierre Loti Tepesi'nden Haliç'e nazır muhteşem panoramanın benzeri olarak nitelendirildi ve "Pierre Loti'ni aratmadı" yorumlarına yol açtı.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezi, yüksek kesimlerden bakıldığında sis nedeniyle tamamen görünmez hale geldi. Sabah saatlerinde güne sisle uyanan Derecik sakinleri, ilçenin adeta sis bulutlarının altında kaybolduğunu belirtti. Bazı vatandaşlar da oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.