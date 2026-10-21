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PHP güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kimlikleriyle takip edilen iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. CVSS v4.0 değerlendirme sistemine göre 10 üzerinden 9,2 puan alan zafiyetlerin, saldırganların hedef sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına (RCE) imkan tanıyabileceği belirtiliyor. Güvenlik şirketi watchTowr açıkların varlığını doğrularken, zafiyetlerin PHP'nin 5, 6, 7 ve 8 sürümlerini etkileyebileceği öne sürülüyor.

YAMALAR YAYIMLANMADAN ÖNCE SİSTEM YÖNETİCİLERİNE UYARI YAPILDI

Teknik detayların ve istismar araçlarına dair iddiaların planlanan resmi duyuru tarihinden önce sızması endişeleri artırdı. Uzmanlar, yamaların çıkışının ardından kitlesel saldırıların çok kısa süre içinde başlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Milyonlarca web sitesini ve sunucuyu etkileyebilecek potansiyele sahip bu açıklar karşısında sistem yöneticilerinin acil olarak PHP envanterlerini çıkarması ve yayımlanacak güncellemeleri derhal uygulamaya hazırlanması isteniyor.