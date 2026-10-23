Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi / AA

Dünya çapındaki web sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ine güç veren PHP yazılım dilinde, yapay zekâ yardımıyla iki devasa güvenlik açığı keşfedildi. Bilgisayar korsanlarının sistemleri tamamen ele geçirmesine olanak tanıyan bu açıklar nedeniyle dünya genelinde hükümetler ve dev şirketler acil önlemler almaya başladı. Siber güvenlik uzmanları, dijital dünyayı felç edebilecek çok daha büyük bir saldırı dalgasının kapıda olduğu konusunda uyarıyor.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Keşfedilen açıkların ardından siber saldırganlar, dünya genelindeki sunucuları tarayarak sistemleri ele geçirmek için adeta bir yarış başlattı. Dünyanın en büyük ağ ve güvenlik altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince, kendi sistemlerinde her dakika milyonlarca saldırı teşebbüsü kaydettiklerini açıkladı. Benzer şekilde, bulut bilişim devi Amazon Web Services (AWS) de güncellenmemiş sunucuları hedef alan yaygın ve agresif istismar girişimlerini doğruladı.

KAMU HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Tehlikenin büyüklüğü karşısında küresel ölçekte savunma refleksleri devreye girdi. İngiltere, güvenlik yamalarını uygulamak ve risk analizleri yapmak amacıyla 30'dan fazla kritik kamu hizmetini internet üzerinden erişime kapattı; 4 büyük hizmette ise kısmi kesintiler yaşandı. Uzmanlar, özellikle eski yazılım mimarilerini kullanan devlet kurumlarının ve sağlık sistemlerinin fidye yazılımı (ransomware) şantajlarına karşı şu an en kırılgan hedefler olduğunu belirtiyor.

Uluslararası siber güvenlik derecelendirme sistemi olan CVSS 4.0 standardına göre, bu iki yeni açığa 10 üzerinden 9,2 gibi oldukça yüksek bir "kritik" tehlike puanı verildi. Royal United Services Institute (RUSI) uzmanlarından James Sullivan, web sitelerini yöneten bu kritik kod hatasının 10 yılı aşkın süredir fark edilmeden varlığını sürdürmüş olmasını siber güvenlik dünyası adına şaşırtıcı bir zafiyet olarak nitelendirdi. Tespit edilen açıklardan biri bilgisayar korsanlarının şifresiz şekilde sunucuya sızıp zararlı kod çalıştırmasına yol açarken, diğeri tüm kullanıcı veri tabanlarının çalınmasına ya da silinmesine imkan tanıyor.

DOMİNO ETKİSİ YARATARAK BÜYÜYECEK

İnternet gözlemevi NetBlocks Direktörü Alp Toker, sistemlerin hızla güncellenmemesi durumunda küresel internet hizmetlerindeki kesintilerin ve aksaklıkların domino etkisi yaratarak büyüyeceğini vurguladı.

Bununla birlikte siber güvenlik uzmanları, son kullanıcıların panik yapmaması gerektiğinin altını çiziyor. Güvenlik açığı barındıran bir web sitesine sadece giriş yapmak, kişisel bilgisayarınızın veya telefonunuzun doğrudan hackleneceği anlamına gelmiyor. Ancak asıl tehlike, arka planda sunucuların ele geçirilmesiyle buralarda saklanan kimlik bilgileri, şifreler ve kredi kartı verileri gibi hassas verilerin sızdırılması ve daha sonra kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması olarak öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin altyapısını oluşturan PHP yazılım dilinde iki kritik güvenlik açığı keşfedildi. Yapay zekâ yardımıyla ortaya çıkarılan ve yaklaşık 10 yıldır fark edilmediği anlaşılan bu açıklar, dijital dünyada küresel bir siber alarm verilmesine yol açtı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Olayın ardından yaşanan gelişmeler şu şekildedir:

• Dakikada milyonlarca saldırı: Siber güvenlik şirketi Cloudflare ve bulut bilişim devi AWS, korsanların güncellenmemiş sunucuları ele geçirmek için dakikada milyonlarca agresif saldırı girişimi başlattığını doğruladı.

• Siteler ve kamu hizmetleri kapatıldı: Güvenlik açığının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla hükümetler ve şirketler önlemler almaya başladı. İngiltere'de 30'dan fazla kamu hizmeti internet erişimine tamamen kapatıldı.

• En yüksek tehlike seviyesi: Açıklar, uluslararası güvenlik derecelendirme sistemi CVSS 4.0'a göre 10 üzerinden 9,2 puan alarak en yüksek risk kategorisi olan "kritik" seviyede sınıflandırıldı.

• Risk altındaki veriler: Uzmanlar, bu açıkların korsanlara şifresiz erişim, sunucularda zararlı kod çalıştırma ve kullanıcı veri tabanlarını tamamen çalma imkanı tanıdığını; asıl riskin kişisel verilerin sızdırılması olduğunu belirtti.

KONUYA İLİŞKİN MERAK EDİLEN 5 SORU VE CEVAPLARI ŞÖYLE:

1- PHP nedir?

PHP, dünya genelinde çok sayıda internet sitesi ve kurumsal uygulamanın temelinde kullanılan bir programlama dilidir.

2- PHP'de güvenlik açığı ne anlama geliyor?

Bu tür sistemlerde yazılımın kod yapısında hatalar olması, bellek yönetimi sorunları, güvenlik kontrollerindeki eksiklikler ve güncellemelerin zamanında uygulanmaması kritik güvenlik açıklarına yol açabiliyor.

Son olarak, PHP programlama dilini etkileyen iki kritik güvenlik zafiyetinin bulunduğu ve söz konusu zafiyetlerin uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabileceği belirlendi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan bu açıklar, belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine olanak tanıdığı anlaşıldı.

3- Güvenlik açığına karşı ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarının yayımlanmasıyla birçok ülke çeşitli tedbirlere odaklandı.

Bu kapsamda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

Hollanda, vatandaşlık hizmeti sunan siteleri erişime kapattı.

Fransa, valiliklerin internet siteleri için benzer kararları uygulamaya aldı.

Danimarka, Norveç ve Finlandiya sistem kullanıcılarına yönelik uyarılar yayımladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, PHP kullanan internet sitelerine açığı düzeltmeye yönelik güncelleme çağrısı yaptı.

Güney Kore, siber kriz uyarı seviyesini yükseltirken kamu kurumları ve şirketlerden sistemlerini güvenli hale getirmeleri ve açıkları gidermek için gerekli güncellemeleri yapmaları uyarısında bulundu.

4- Türkiye bu konuda hangi adımları attı?

Türkiye'de risklerin önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirdi. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları sürüyor.

e-Devlet Kapısı'nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi.

5- Vatandaşlar için risk var mı, kurum ve işletmeler neler yapmalı?

Güvenlik açıkları, vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu internet siteleri ve çevrim içi hizmetler açısından risk oluştursa da bu durum kişisel verilerin ele geçirildiği anlamına gelmiyor.

Bilişim uzmanları, vatandaşların bu süreçte paniğe kapılmak yerine temel dijital güvenlik önlemlerini uygulamasının önem taşıdığını belirtiyor.

Kurum ve kuruluşlarının ise PHP tabanlı uygulamalarının güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atması önem taşıyor. PHP için resmi güvenlik güncellemesi yayımlandı. Kurumların etkilenen sistemlerini belirleyerek bunları güvenli sürümlere yükseltmeleri önem taşıyor.

Sistemlerin güvenliği için yalnızca güvenilir ve yetkili IP adreslerinin kullanılması gerekiyor.

Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin de uluslararası trafiğe kapatılmasına önem veriliyor.

İşletmelerin kendi sistemlerinde PHP kullanıp kullanmadığını ve hangi sürümün aktif olduğunu belirlemesinin önemine dikkati çekiliyor.