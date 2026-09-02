Dünyanın en yaygın kullanılan görsel tasarım yazılımlarından Adobe Photoshop, yapay zekâ teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştıracak önemli bir arayüz güncellemesine imza attı. Yazılıma dahil edilen yeni çalışma alanı, özellikle karmaşık araç panelleriyle vakit kaybetmek istemeyen ve yapay zekâ özelliklerini ilk kez deneyimleyecek kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ BASİTLEŞTİRİLMİŞ ARAYÜZ

Yeni sistem, geleneksel Photoshop araçlarının getirdiği öğrenme sürecini ve karmaşıklığı ortadan kaldırarak görsel düzenleme işlemlerini daha doğal bir yapıya kavuşturuyor. Kullanıcılar bir nesneyi değiştirmek, görüntünün belirli bir bölümünü yeniden boyutlandırmak ya da farklı rötuşlar uygulamak için doğrudan metin komutlarından yararlanabiliyor. Sistem ayrıca görsel üzerinde beliren akıllı yönlendirmeler ve önerilerle de yön yönlendirmesi sağlıyor.

PROFESYONEL ARAÇLAR KORUNUYOR

Adobe'nin hayata geçirdiği bu yaklaşım, uygulamanın bünyesinde barındırdığı yüzlerce geleneksel ayar ve menü arasında kaybolmadan hızlı sonuç almayı mümkün kılıyor. Yeni eklenen basitleştirilmiş arayüz, yazılımın profesyonel düzenleme araçlarının yerini almaktan ziyade, hız ve pratiklik arayanlar için erişilebilir bir alternatif sunuyor. Böylelikle deneyimli tasarımcılar mevcut profesyonel araçlarını kullanmaya devam edebilirken, daha pratik bir süreç isteyen kullanıcılar yapay zekâ odaklı bu yeni arayüzden yararlanabiliyor.