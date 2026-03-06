Phoenix Suns’ın yıldızı Dillon Brooks, saha içindeki sert oyunuyla sıkça gündeme gelse de bu kez saha dışında sorun yaşadı.

ABD merkezli TMZ’nin haberine göre, Brooks, 6 Mart Cuma gecesi alkollü araç kullanırken yakalanarak tutuklandı. 30 yaşındaki Kanadalı oyuncu, kefalet ödemesinin ardından kısa süre içinde serbest bırakıldı. Haberde, Brooks’un polisle karşılaştığında sakin ve saygılı davrandığı ifade edildi.

Bir süredir sol elindeki kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Brooks, en az 1 ay daha forma giyemeyecek. Bu sezon Phoenix Suns formasıyla 50 maçta görev alan yıldız oyuncu, maç başına 20.9 sayı, 3.7 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynuyordu.