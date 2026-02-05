6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin üçüncü yıldönümünde bölgenin yeniden inşası sürerken, ekonomik ve sosyal hayatın da normal seyrine dönebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki kalkınmayı sürdürmek adına kadınların ekonomik olarak güçlenmesini temel bir öncelik alan Philip Morris, bölgede ekonomik ve sosyal etki yaratan projelerine bir yenisine daha imza attı.

"E‑TİCARETTE GÜÇLÜ KADINLAR PROGRAMI"

“E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı” ile deprem bölgesindeki kadınların e-ticaret aracılığıyla yetkinliklerini ve girişimcilik potansiyellerini daha geniş alanlara taşıyabilmeleri hedefleniyor.

DİREN: SOSYAL SORUMLULUK YATIRIMI OLARAK GÖRÜYORUZ

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, projenin çıkış noktasına dair şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023’te yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri.”

Programın amacına dair Diren, “E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı ile amacımız, deprem bölgesindeki kadınların üretimlerini ve emeklerini dijital dünyanın sunduğu imkânlarla daha geniş pazarlara ulaştırabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına destek olmak. Bu projeyi, bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal iyileşmesine katkı sunan stratejik bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

300 KADINA DESTEK

Program kapsamında, depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan 300 kadına e‑ticaret ekosistemine entegre olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim verilecek. Kadın girişimcilerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin iş dünyasına da hazırlanmasını planlanıyor.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar arasındaki kadınlar, iş dünyasıyla temas kurabilecekleri ve projelerini geliştirebilecekleri mentorluk ve networking fırsatları da sunulacak. Bu şekilde program bilgi aktarımının ötesine geçerek kadınların ekonomik hayatta kalıcı ve sürdürülebilir bir yer edinmelerini destekleyen bir etki modeli olacak.