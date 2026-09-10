Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi sonrası Dusan Vlahovic Milan Skriniar ile yaşadığı tartışmada yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Sevk kararına Beşiktaş sert tepki göstermiş, TFF ile yayıncı kuruluşu adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak davranmakla suçlamıştı.

VLAHOVIC PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA ALDI

PFDK Dusan Vlahovic ile ilgili kararını verdi. 1 maç men cezası alan Sırp golcü yarın Erzurumspor ile oynanacak 5. hafta maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Bu karar sonrası gözler siyah beyazlı kulübe çevrildi. Beşiktaş yönetiminin Tahkim Kurulu'na giderek karara itiraz etmesi bekleniyor.