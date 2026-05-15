Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis iddiaları nedeniyle soruşturma geçiren hakem Zorbay Küçük hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, son olarak Ekim 2025’te maç yöneten ve ardından disipline sevk edilen Zorbay Küçük için, “isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtildi.

PFDK ayrıca çeşitli gerekçelerle kulüplere para cezaları verdi. Buna göre Fenerbahçe 1 milyon 460 bin TL, Galatasaray 720 bin TL, ikas Eyüpspor 700 bin TL, Natura Dünyası Gençlerbirliği 480 bin TL, Samsunspor 280 bin TL ve Kasımpaşa 90 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 1 maç men ve 80 bin TL para cezası aldı.

Kulübün CEO’su Ceyhun Kazancı da akredite edilmediği alanda bulunması ve hakemlere yönelik hakaretleri sebebiyle 380 bin TL para cezası ile 90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Öte yandan kurul; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor taraftarlarından bazı kişilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig’de ise Sipay Bodrum FK 410 bin TL, Arca Çorum FK ise 220 bin TL para cezası aldı.