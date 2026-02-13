Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK futbolcusu Drissa Camara’ya 2 maç men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Camara, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men edildi.

PFDK ayrıca çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle kulüplere para cezaları uyguladı. Buna göre;

Beşiktaş’a 1 milyon 820 bin lira,

Galatasaray’a 1 milyon 210 bin lira,

Kayserispor’a 1 milyon 180 bin lira,

Trabzonspor’a 1 milyon 90 bin lira,

Eyüpspor’a 400 bin lira,

Çaykur Rizespor’a 340 bin lira,

Samsunspor ve Kocaelispor’a ise 220’şer bin lira para cezası verildi.

Öte yandan kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor teknik direktörü Uğur Uçar ile Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ’a birer maç men cezası verdi.

Ayrıca Bandırmaspor oyuncusu Douglas Willian Da Silva Souza ile Manisa FK futbolcusu Omobolaji Habeeb Adekanye’ye de ikişer maç men cezası uygulandı.