Kurulun kararına göre Galatasaray 3 milyon 700 bin lira, Beşiktaş 1 milyon 900 bin lira, Fenerbahçe 1 milyon 300 bin lira, Göztepe 620 bin lira, Kasımpaşa 343 bin lira, Antalyaspor 280 bin lira ceza aldı. Gaziantep FK, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor ise 220’şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul ayrıca “futbol ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik beyanlar” gerekçesiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e 15 gün hak mahrumiyeti verdi. Talimatlara uymama nedeniyle Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’a 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

PFDK, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelispor’dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etme kararı aldı.

Trendyol 1. Lig’de ise Amed Sportif Faaliyetler’e 220 bin lira, Iğdır FK’ye 140 bin lira, Pendikspor’a 110 bin lira, Vanspor FK’ye 70 bin lira ve Sakaryaspor’a 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Ayrıca Sakaryaspor’dan ayrılan futbolcu Caner Erkin’e 2 resmi maç men cezası ile 80 bin lira para cezası kesildi.