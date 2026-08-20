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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararlarla Süper Lig ve 1. Lig'deki kulüp ile futbolculara çeşitli yaptırımlar uyguladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kararlara göre kurul, çeşitli nedenlerle Amed Sportif Faaliyetler'e 710 bin lira, Fenerbahçe'ye 355 bin lira, Galatasaray, Arca Çorum FK, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 280'er bin lira, Gençlerbirliği'ne ise 150 bin lira para cezası verdi.

MAHMUT USLU'YA 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasıyla cezalandırdı.

FUTBOLCULARA DA CEZA ÇIKTI

Kurul, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Arca Çorum FK futbolcusu Alexandros Kyziridis'e 2 maç men cezası verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor da çeşitli nedenlerle 140'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Vanspor FK futbolcusu Ozan Can Kökçü, rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 33 bin 500 lira para cezası aldı.

Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Alperen Selvi ile Ekenler Beton Sivasspor futbolcusu Murat Paluli ise rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle 2'şer maç men cezasına çarptırıldı.