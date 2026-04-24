Kurulun açıklamasına göre Fenerbahçe, taraftar davranışları ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle toplam 2 milyon 250 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca kulübe kısmi tribün kapatma yaptırımı da getirildi.

Galatasaray ise benzer gerekçelerle toplam 2 milyon lira para cezası aldı ve tribün kapatma cezası ile karşı karşıya kaldı. Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk hakkında ise herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Beşiktaş’a 1 milyon 760 bin lira para cezası verilirken, tribün kapatma kararı da alındı. Antalyaspor ve Konyaspor ise saha olayları nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Çaykur Rizespor 292 bin lira, Kocaelispor 740 bin lira, Göztepe ise toplam 1 milyon 453 bin lira para cezası aldı. Bu kulüplere de çeşitli gerekçelerle tribün kapatma yaptırımları uygulandı.

Gençlerbirliği 1 milyon 170 bin lira ceza alırken, Samsunspor ve Gaziantep FK da para cezaları ve tribün kapatma yaptırımlarıyla karşılaştı.