Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 7 kulübe para cezası uygulanmasına karar verdi.

TFF tarafından paylaşılan açıklamaya göre kurul, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş’a 1 milyon 220 bin, Antalyaspor’a 700 bin, Galatasaray’a 330 bin lira ceza verdi. Başakşehir, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Konyaspor ise 220’şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaelispor’da görev yapan antrenör Kerem Nazlıgül hakkında da farklı gerekçeler nedeniyle 120 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

PFDK ayrıca Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor ve Samsunspor taraftarlarından bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK’ye 760 bin, Sakaryaspor’a 593 bin, Erzurumspor FK, Sarıyer ve Serikspor’a ise 110’ar bin lira para cezası verildi.

Öte yandan Sakaryasporlu futbolcu Josip Vukovic, ihraç sonrasında maç hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi karşılaşmadan men ve 40 bin lira para cezası aldı. İstanbulspor kaleci antrenörü Erdem Bali ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 1 resmi maç boyunca soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.