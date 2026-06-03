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TFF tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 954 bin lira, Trabzonspor'a ise 529 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kurul ayrıca, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenlik dışı davranışları ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası ile birlikte 120 bin lira para cezası verdi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde meydana gelen disiplin ihlalleri nedeniyle Arca Çorum FK 220 bin lira, Esenler Erokspor ise 110 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Esenler Erokspor forması giyen Guelor Kanga hakkında da çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 4 maç men ve 90 bin lira para cezası kararı alındı.