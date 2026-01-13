Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere para cezaları verdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; PFDK, 6 Ocak tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Fenerbahçe’ye 940 bin TL para cezası uyguladı. Aynı maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Samsunspor da 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kurul ayrıca, söz konusu karşılaşmada yaptığı ciddi faul nedeniyle Samsunspor’un Kongolu futbolcusu Antoine Makoumbou’ya 2 maç men cezası verdi.

PFDK, 5 Ocak’ta oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.