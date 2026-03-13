Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Muş Spor-Bursaspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK ayrıca Muşspor'a da 2 maçta seyircisiz oynama cezası verdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında Bursaspor deplasmanda Muş Spor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da PFDK'dan cezalar aldı.

Türk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem olduTürk futbolunun köklü takımı şampiyonluk maçında: Bilet fiyatları gündem olduSpor

Olaylar nedeniyle Muş Spor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Aynı karşılaşmada konuk ekip taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor'a da 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi. Kurul ayrıca, Bursaspor'a misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 55 bin TL para cezasına çarptırdı.

Bursaspor yeniden zirve yolundaBursaspor yeniden zirve yolundaSpor