TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörlerle ilgili alınan kararları açıkladı. 20 kişiye 12 ay, 19 kişiye 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK 9 AY CEZA ALDI

Aktif olarak futbolun içerisinde yer almadığı dönemlerde bahis oynadığını itiraf eden Gökhan Gönül 6 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılırken listede dikkat çeken isimler arasında yer alan Muzaffer Bilazer 12 ay, Mehmet Altıparmak, Olcan Adın, Hakan Keleş 9'ar ay, Serdar Topraktepe 3 ay, Sercan Yıldırım ve Ümit Davala ise 45'er gün men cezası aldı.

CEZA VERİLMEYEN DOSYALAR

Dosyalarında yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Alper Avcı, Ali Beykoz, Mustafa Sarp, Ahmet Dursun, Özkan Karapınar ve Faruk Tunçak hakkında da ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Savaş Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Semih Tokatlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hakan Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serkan Ençetin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tansu Yaan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Gökhan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Necdet Emre Özbayer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aydemir Emrah Uzun’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Harun Dişlitaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Erhan Koç’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

İlker Erdem’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İlker Avcıbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Murat Parlak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Taner Gürsoy’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Avni Okumuş’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tevfik Ata Tekin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Adem Çağlayan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Taner Gülleri’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Erdoğan Sarıuşak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ali Asım Balkaya’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ertürk Koray Balcıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cevdet Uzunköprü’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Murat Sönmez’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ahmet Yurtsever’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Metin İlhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Bülent Yenihayat’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sadullah Zehir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mehmet Seçkin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sercan Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Muzaffer Taşkın’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serdar Göçerler’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Muzaffer Bilazer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Murat Özkan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Can Güçer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Nuri Çolak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Coşkun Öz’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Mete Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ergün Işık’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mehmet Erol’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sait Taş’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İlhan Özbay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Volkan Erten hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de, adı geçen kişinin aynı eylem sebebiyle daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Mustafa Alper Avcı hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Orhan Kosulu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Özgür Ergün’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ayhan Tuna Üzümcü’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Gürkan Ferhatoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Şenol Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Görkem Öncü’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Enver Şen’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cüneyt Dumlupınar’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ayhan Bahar’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Muhammet Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aslan Toklu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Bayram Toysav’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ali Beykoz hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Engin Dursun’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Gökhan Beklemiş’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ahmet Duman’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Murat Hacıoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Rızvan Şahin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Uğur Kulaksız’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İsmail Ertekin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Aykut Erdoğan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Semih Özü’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Ahmet Taşyürek’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sinan Durmuş’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Erhan Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Adil Tozlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fuat Erarslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Özgür Çetiner’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Egemen Urhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Mehmet Birinci’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hasan Uğur Kardal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Gürkan Aslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Bayram Sevindik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mustafa Çapanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Selahaddin Dinçel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serhat Güller’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ramazan Kurşunlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İbrahim Raif Albay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Onur Yeniyurt’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Evren Şenel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sertaç Gezer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hasan Yüksel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hayati Palancı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ümit Metin Yıldız’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hakan Çobanoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Kemal Dulda’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Selçuk Akçay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Kadir Kar’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cahit Erçevik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mithat Çulcuoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Serkan Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Özden Töraydın’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Eray Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Nazım Gülay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mehmet Altıparmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İbrahim Tolgay Kerimoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cafer Elek’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Hakan Keleş’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ufuk Sarı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Bahaddin Güneş’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ufuk Uysal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İbrahim Yıldırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serdar Uygun’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Erkan Bölükbaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cemil Aktaş’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mustafa Sarp hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fevzi Layiç’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ali Gürsel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mehmet Bülent Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mehmet Öncan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İbrahim Kemal Menderes’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Murat Erbasan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Olcan Adın’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Umut Eskiköy’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tanser Aydin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Halil Cihan Ünal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ümit Davala’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ertuğrul Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ufuk Özbey’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ercan Ağaçe’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ahmet Dursun hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Onur Günal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Kenan Oktay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Sinan Közen’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Yasin Güleryüz’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Barış Kanbak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Emir Şiranlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Erkan Akkoç’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İbrahim Keserel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cüneyt Yis’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Yiğit İncedemir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fahri Tatan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Halit Eroğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Ersin Akılveren’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Coşkun Birdal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Volkan Arslan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serdar Topraktepe’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tufan Deniz Daş’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Kerem Satılmış’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Can Arat’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ömer Ayçiçek’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Baykal Aydınlı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Onat Çetin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mustafa Ramazan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aykın Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ozan Köprülü’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

İlker Kireker’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Onur Can Korkmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Özkan Karapınar hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Faruk Tunçak hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurul’a sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına.