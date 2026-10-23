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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde faaliyet gösteren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de mücadele eden sekiz kulübe para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Federasyonun duyurusunda yer alan kararlara göre Beşiktaş’a 1 milyon 60 bin lira, Trabzonspor’a 710 bin lira, Gençlerbirliği’ne 530 bin lira ve Göztepe’ye 420 bin lira ceza kesildi. Amed Sportif Faaliyetler 350 bin lira ödemeye mahkûm edilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor’a 280’er bin lira para cezası uygulandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak hakkında, rakip takım mensubuna hakaret etmesi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı kararı verildi. Ak’a ayrıca 50 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Başakşehir’in antrenörü John Lammers de rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

TRENDYOL 1. LİG’DE DE CEZALAR AÇIKLANDI

PFDK’nın Trendyol 1. Lig ekipleriyle ilgili kararlarında Batman Petrolspor’a 280 bin lira, Metro Holding Kayserispor ile Artı Değer Vanspor FK’ye ise 140’ar bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Oğuz Yıldırım, İstanbulspor oyuncusu Aytaç Kara ve Muğlaspor forması giyen Luis Mago hakkında da disiplin yaptırımı uygulandı. Rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle üç futbolcuya ikişer müsabakadan men cezası verilirken her bir oyuncu 33 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.