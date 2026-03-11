TFF’den yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir’in talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş’ın ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray’ın çirkin ve kötü tezahürat ve saha olaylarının yanı sıra 6 oyuncusunun sarı kart, 1 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ye sevk edildiği açıklandı. Fenerbahçe’nin de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği duyuruldu.

Samsunspor’un çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Kocaelispor ve Trabzonspor’un çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor’un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe’de teknik direktör Umberto Tedesco ile idari menajer Emir Yolaç’ın sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray’dan Leroy Sane kural dışı hareketten, Beşiktaş’ta ise yönetici Serkan Reçber hakem soyunma odası ve koridorlarında hakaret ettiği gerekçesiyle tedbirli şekilde kurula sevk edildi.

Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, oyuncu Dorukhan Toköz’ün ise kural dışı hareketten tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.