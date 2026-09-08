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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 8 Eylül 2026 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic çeşitli gerekçelerle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de PFDK'ya sevk edilenler listesinde yer aldı.

AZİZ YILDIRIM VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA AYNI GEREKÇE

Başkan Aziz Yıldırım, karşılaşmanın ardından medyaya yaptığı açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Kerem Aktürkoğlu da maç sonundaki flaş röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle tedbirsiz olarak aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildi.

VLAHOVIC 'HAKARET' NEDENİYLE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş ise derbinin ardından "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildi.

Maçta galibiyet golünü kaydeden siyah-beyazlıların yıldızı Dusan Vlahovic'in "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

PFDK SEVKLERİ

Süper Lig'in 8 Eylül 2026 tarihli PFDK sevkleri şu şekilde:

1- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UMUT DİLAN BOZOK’un 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu NURİ ŞAHİN’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü BATUHAN ERKAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü OZAN ABAYLI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü SERDAL YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü ZİYA AKÇEKEN’in 05.09.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSAN VLAHOVIC’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü İLKER PÜREN’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası öncesi Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN’in 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.09.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu OGÜN BAYRAK’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.