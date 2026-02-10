Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig kulüplerine yönelik kararlarını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş’a çeşitli gerekçelerle para cezası verdi.

FENERBAHÇE’YE 40 BİN LİRA CEZA

TFF’den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

KOCAELİSPOR’A 220 BİN LİRA

Kocaelispor’a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası aldı.

BEŞİKTAŞ’A 580 BİN LİRA

Beşiktaş’a ise birden fazla gerekçeyle toplam 580 bin lira para cezası uygulandı.

Siyah-beyazlı kulüp; çirkin ve kötü tezahürattan 20 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 120 bin ve saha olaylarından dolayı 440 bin lira olmak üzere toplamda 580 bin lira ödeyecek.