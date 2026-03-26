Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig’den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TRABZONSPOR’A PARA VE TRİBÜN KAPAMA

PFDK, Trabzonspor’a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 1 milyon lira para ve kısmi tribün kapama cezası uyguladı.

KAYSERİSPOR’A 480 BİN LİRA CEZA

Aynı sebepten Kayserispor’a kısmi tribün kapama cezası verilirken, stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin lira para cezası kesildi.

EN YÜKSEK CEZA BEŞİKTAŞ’A

Beşiktaş, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 2 milyon 500 bin lira, saha olayları sebebiyle 220 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 720 bin lira para cezasına çarptırıldı ve kısmi tribün kapama cezası verildi.

KASIMPAŞA’YA PARA VE TRİBÜN KAPAMA

Kasımpaşa’ya da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası verildi.

KRANEVITTER’E MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.