İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devrimin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Tahran’daki Azadi Meydanı’nda düzenlenen törende halka hitap etti. Devlet televizyonunun aktardığı konuşmada Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ve bölgesel diplomasi trafiğine değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’a teşekkür eden Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

'GÜVENSİZLİK DUVARI VAR'

İran’ın nükleer silah üretme niyetinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, bu konuda her türlü doğrulamaya hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa’dan gelen açıklamaların “güvensizlik duvarı” oluşturduğunu savunan İran Cumhurbaşkanı, bu nedenle müzakerelerin somut sonuç üretmediğini ifade etti.

Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, tarafların görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı. Görüşmeler, Washington’un bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

PROTESTOLAR İÇİN ÖZÜR

Pezeşkiyan, 8-9 Ocak’ta yaşanan gösteriler ve şiddet olaylarına da değinerek halktan özür diledi. Olayların ülke için büyük üzüntü yarattığını belirten Pezeşkiyan, “Halkın sesini dinlemeye hazırız. Tüm sorunları kararlılıkla çözmek için çalışıyoruz” dedi.

28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artması üzerine Tahran Büyük Çarşı’da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. 8-9 Ocak’ta güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırılan olaylarda internet erişimi kısıtlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı açıklamada gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ise can kaybının 6 bin 984 olduğunu açıkladı.