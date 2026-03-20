İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası topluma dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Pezeşkiyan, yaşanan gelişmelerin küresel hukuk düzenini sarsabilecek sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, İsrail’i “devlet terörizmi” ile suçlayarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırgan tutumunun ve ülke lideri Ali Hamaney’in hedef alınmasının uluslararası normları zedelediğini savundu.

Pezeşkiyan, “Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır” ifadeleriyle küresel ölçekte risklere dikkat çekti.

Öte yandan bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da başta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere bazı ülkelerdeki hedeflere karşılık verdi.