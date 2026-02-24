İran’da ekonomik gerekçelerle başlayan protestolar başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kente yayılmıştı. Protestolar sırasında eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İran’da protestoların etkileri devam ederken diğer yandan ise ABD ile ciddi bir askeri gerilim yaşanıyor. Trump yönetimi, olası bir saldırı hazırlığı için ciddi miktarda askeri yığınak yapıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin olası saldırısı ve üniversite protestolarının gölgesinde yaptığı konuşmada ülkedeki toplumsal bütünlüğe işaret ederek, "Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin aktardığına göre, Pezeşkiyan, "Kur'an Kültürünü Geliştirme Konseyi" toplantısına katıldı.

Pezeşkiyan, burada yaptığı değerlendirmede, ülkede son zamanlarda artan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Gösterilerin bir kısmı halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyor. Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır."