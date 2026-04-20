İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ile Vaşington arasındaki ilişkilerde yaşanan tıkanıklığa ve süregelen güvensizliğe dikkat çekti. Pezeşkiyan, anlamlı bir diplomasinin ancak verilen sözlerin tutulmasıyla mümkün olabileceğini hatırlattı.

"DİYALOĞUN ŞARTI TAAHHÜTLERE SADAKATTİR"

ABD hükümetinin geçmişteki performansının İran’da "derin bir tarihi güvensizlik" bıraktığını belirten Pezeşkiyan, her türlü müzakere için güven vurgusu yaptı. Pezeşkiyan, "Her türlü diyaloğun mantıklı taahhüdü, taahhütlere bağlılıktır. Ancak Amerikan yetkililerinin son günlerdeki yapıcı olmayan ve çelişkili yaklaşımları, güven ortamını zedelemektedir," ifadelerini kullandı.

"TESLİMİYET İSTENİYOR"

Vaşington’dan gelen sinyallerin diplomatik bir çözümden ziyade bir dayatma içerdiğini savunan İran Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:"ABD'nin bu yaklaşımı aslında acı bir mesaj içeriyor: İran’ın teslim olmasını istiyorlar. Ancak bilinmelidir ki İran halkı zorbalığa boyun eğmez."