ABD ile İran arasındaki savaş bir aydır devam ediyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan ABD’ye sert uyarı geldi. Pezeşkiyan, İran’ın önleyici saldırılar yapmadığını defalarca ifade ettiğinin altını çizerek “Ancak altyapımız ya da ekonomik merkezlerimiz hedef alınırsa güçlü şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca bölge ülkelerine verdiği mesajda “Eğer kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yürütmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açılmaması durumunda İran’ın altyapısına saldıracaklarını söylemişti. Trump, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada saldırıları 6 Nisan’a kadar ertelediğini belirtti.

İran yönetimi Trump’a verdiği yanıtta İran’ın altyapısına saldırı düzenlenmesi durumunda ABD’ye destek veren bölge ülkelerinin enerji altyapısına saldıracaklarını vurguladı.