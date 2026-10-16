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Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan sorunların çözümünde güç kullanımı yerine diyaloğun tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede Washington yönetimine diyalog çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı (COP17) kapsamında Erivan’da düzenlenen Liderler Zirvesi marjında gerçekleştirildi.

PEZEŞKİYAN’DAN ABD’YE DİYALOG MESAJI

Görüşmede ABD’nin politikalarını değerlendiren Pezeşkiyan, Washington yönetiminin yalnızca İran’ı değil, diğer ülkeleri de etkileyen sorunlara yol açtığını savundu.

ABD’nin mevcut yaklaşımını sürdürmesi halinde küresel ölçekte daha olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceğini belirten Pezeşkiyan, “Eğer ABD bu yolda ilerlerse bütün dünya için durumlar daha kötü olacak. ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

İran’ın uluslararası ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, ülkesinin halkıyla birlikte hareket edeceğini ve komşu ülkelerle koordinasyona önem verdiğini söyledi. Pezeşkiyan, ABD’nin bu yaklaşımı dikkate alması gerektiğini de ifade etti.

İRAN-ERMENİSTAN İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Pezeşkiyan, görüşmede İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değindi. İki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, Tahran yönetiminin bu yöndeki kararlılığını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da İran ile ülkesi arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekti. Paşinyan, bölgede barış ve istikrarın korunmasını istediklerini belirterek Ermenistan’ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.