İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, adil bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engelin Amerika’nın her şeyi kabul eden talepleri olduğunu belirterek, “Kırmızı çizgimiz İran’ın ulusal çıkarları ve İran milletinin haklarıdır” dedi.

Putin ise Rusya’nın diplomatik süreçlere ve kapsamlı stratejik anlaşma çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği vurguladı.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu’daki güncel durum, gerginliğin azaltılması ve siyasi-diplomatik yollardan çözüm vurgusu da ele alındı. Pezeşkiyan, Rusya’nın İran’a yönelik desteğinden, özellikle insani yardımlardan dolayı Putin’e teşekkür etti.

Kremlin’den yapılan açıklamalarda Putin’in, çatışmanın hızla azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu teyit ettiği belirtildi.

Bu görüşme, son dönemde iki lider arasında yapılan telefon görüşmelerinin devamı niteliğinde.