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Kaynak: Haber Merkezi

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, geçen yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştığını duyurdu.

İran halkının ‘birlik ve dayanıklılığını’ öven Pezeşkiyan, çatışmayı ‘ulusal dayanışmanın bir sembolü’ olarak nitelendirdi ve savaş sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Pezeşkiyan, İsrail hükümetinin üst düzey askeri isimler ile stratejik tesislere yönelik saldırılarının İran halkını zayıflatacağı ve ülkeyi istikrarsızlaştıracağı yönünde yanlış hesap yaptığını bildirdi.

Pezeşkiyan, “İran halkının gösterdiği birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelledi ve ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı” ifadelerini kullandı.

'BÖLGE GÜVENLİĞİ İRAN'IN GÖRMEZDEN GELİNMESİ TEMELİNDE ŞEKİLLENEMEZ'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna atıf yaparak, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez" dedi.

Söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada Erakçi, İran'ın bölgesel güvenlikte önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Bölge güvenliği İran'ın görmezden gelinmesi temelinde şekillenemez" ifadesini kullandı.

İran'ın savaşta başarı elde etmekle kalmayıp stratejik kazanımlar sağladığını belirten Erakçi, bölge ülkelerinin son savaşla birlikte, bölgedeki kalıcı güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın karşılıklı işbirliği ile mümkün olabileceğini anladığını belirtti.

Erakçi, İran’ın yaptırımlara bağlı olarak uluslararası camiada zayıf bir ülke olarak algılandığını ancak savaşla birlikte bu algının değiştiğini ve ülkesinin gücünü gösterdiğini ifade etti.