ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ediyor. İran, iki ülkenin saldırılarına bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’in çeşitli kentlerini vurarak yanıt veriyor.

Savaş devam ederken çok sayıda İranlı gönüllü olarak askere gitmek için başvurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Canfeda” adıyla oluşturulan kampanya kapsamında kayıt yaptıran İranlıların sayısını açıkladı.

Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim."