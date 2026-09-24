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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları nedeniyle ABD'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile görüştü.

İran hükümetinin yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan'ın Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ele alındı. Pezeşkiyan, özellikle bölgesel transit güzergahların geliştirilmesiyle ilgili mutabakatların takip edilmesinin Tahran yönetimi açısından öncelikli konular arasında bulunduğunu belirtti.

Komşu ülkeler ve bölge devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın temel politikaları arasında yer aldığını ifade eden Pezeşkiyan, hükümetin mevcut ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

Bangladeş Başbakanı Rahman ile yapılan görüşmede ise bölgesel ve uluslararası gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması, ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ve Tahran-Dakka Ortak Komisyonu'nun altıncı toplantısının düzenlenmesinin önemi üzerinde duruldu.