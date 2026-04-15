İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’daki acil hizmetler merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamalarda uluslararası sistemdeki “çifte standartlara” dikkat çekti.

İran resmi ajansı IRNA tarafından aktarılan açıklamalarda Pezeşkiyan, diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

'ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR'

Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yönelik askeri saldırıların evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının hukuksuz olduğunu savundu.

Sivillerin, çocukların ve sivil merkezlerin hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, okullar ve hastaneler dahil kritik altyapının zarar gördüğünü dile getirdi.

'İRAN TESLİM OLMAYACAK' MESAJI

Açıklamalarında İran’ın ilkeli duruşundan geri adım atmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi vurgulamıştır” dedi.

Pezeşkiyan, “Buna karşılık ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur. İran milleti asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.