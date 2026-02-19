Tavada peynirli yumurta, kahvaltı sofralarının en pratik ve lezzetli yıldızlarından biri olarak yıllardır sofraları şenlendiriyor. Özellikle 4 kişilik bir aile için hazırlanan bu tarif, yumurtanın yumuşak dokusunu peynirin eriyen aromasıyla birleştirerek doyurucu bir seçenek sunuyor. Sabahın erken saatlerinde hızlıca hazırlanabilen bu yemek, hem besleyici hem de damakları okşayan bir lezzet vaat ediyor.

Malzemeler (4 kişilik servis için)

Bu tarif yaklaşık 8-10 adet yumurta baz alınarak hazırlanır ve herkesin doyacağı porsiyonlar verir. Temel malzemeler şöyle sıralanır:

8 adet büyük boy taze yumurta

200 gram peynir tercihen rendelenmiş veya ufalanmış

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt isteğe bağlı daha yumuşak kıvam için

1 çay kaşığı tuz peynirin tuzluluk derecesine göre ayarlayın

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber acı seviyorsanız artırabilirsiniz

1 çay kaşığı kekik veya kuru nane aromayı güçlendirir

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz veya taze soğan servis için Hangi peynir kullanılmalı?

Peynir seçimi tarifin en kritik noktalarından biridir. Klasik ve en yaygın tercih beyaz peynir veya lor peyniri olur çünkü yumurtayla uyumu mükemmeldir ve eridiğinde kremsi bir doku verir. Taze kaşar peyniri rendelenmiş halde kullanıldığında altın rengi bir kabuk oluşturur ve daha yoğun bir tat bırakır. Eski kaşar ise daha keskin bir aroma katar. Lor peyniri hafif ve az yağlı bir seçenek arayanlar için idealdir. Beyaz peynir tuzluysa ekstra tuz eklememek en iyisidir.

TULUM PEYNİRİ DAMAK TADINI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Evet, tulum peyniri tavada peynirli yumurtaya tamamen farklı bir karakter kazandırır. Baharatlı veya baharatsız Erzurum tulum peyniri kullanıldığında yoğun, keskin ve hafif mayhoş bir tat ortaya çıkar. Bu peynir eridiğinde yumurtaya derinlik katar ve klasik beyaz peynirli versiyondan çok daha aromatik bir sonuç verir. Özellikle baharatlı tulum peyniri sevenler için vazgeçilmez olur. Ancak tuz oranı yüksek olduğundan tuz miktarını azaltmak gerekir. Tulum peyniriyle hazırlanan versiyon, Anadolu mutfağının ruhunu yansıtır ve kahvaltıyı daha yöresel bir hale getirir. Deneyenler genellikle "klasik tariften daha lezzetli" yorumunu yapar.

BAHARATLARIN ÖLÇÜSÜ NE OLMALI?

Baharatlar yumurtanın doğal tadını bastırmadan desteklemelidir. Standart ölçülerde karabiber yarım çay kaşığı, pul biber 1 çay kaşığı civarındadır. Kekik veya nane gibi ot baharatları 1 çay kaşığı eklenerek aromayı zenginleştirir. Acı sevenler pul biberi 1,5-2 çay kaşığına çıkarabilir. Karabiber taze çekilmiş olursa daha yoğun koku verir. Baharatları yumurtaları çırparken eklemek en iyisidir böylece her lokmada eşit dağılır. Fazla baharat kullanmak yerine az ve kaliteli baharat tercih etmek lezzeti korur.



NASIL HAZIRLANIR? ADIM ADIM TARİF

Geniş bir kasede yumurtaları kırın ve sütle birlikte iyice çırpın. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ilave ederek karışımı homojen hale getirin. Peyniri küp küp doğrayın veya rendeleyin ve yumurta karışımına ekleyin. Yapışmaz tavaya tereyağını alın ve orta ateşte eritin. Yağ ısındıktan sonra yumurtalı karışımı tavaya dökün. Karışım hafifçe tutmaya başlayınca tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Yumurtalar istediğiniz kıvama gelene kadar yaklaşık 4-6 dakika devam edin. Üzerine maydanoz serpip sıcak servis yapın.

Peynirin erimesini hızlandırmak için tavayı çok yüksek ateşe koymayın yoksa yumurta sertleşir. Daha sulu bir kıvam için süt ekleyebilirsiniz. Sebze sevenler içine doğranmış yeşil biber veya domates ilave edebilir. Tulum peyniriyle yapılan versiyonda zeytinyağı da tereyağına eşlik ederek daha hafif bir tat verir.