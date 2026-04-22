Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi desteğiyle Ezine Ziraat Odası tarafından Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen festival binlerce kişiyi ağırladı. Festival alanında yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu, yeni tarım makinelerinin tanıtımı yapıldı.

Açılış töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Festivalin açılış programına, Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir, daire müdürleri, çiftçiler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesimiyle 25 Nisan'a kadar sürecek "3. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali" başladı. Açılışın ardından protokol üyeleri festival kapsamında kurulan stantları gezdi, Ezine başta olmak üzere diğer ilçelerin yöresel ürünlerini tattı ve inceledi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine denildiği zaman her zaman akla gelen Ezine peynirinin ne kadar şehrin lokomotifi olduğunu söylesek de, tarıma bir yön veren şehir. Bu bölgenin hem Kaz Dağları'ndan aldığı güneşin doğduğu, Bozcaada'da güneşin battığı bir şehirden bahsediyoruz. İnşallah bundan sonra devamı gelen güzel işler yaparız" dedi.

Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir ise, "Burada amacımız çiftçimizi tarımla, teknolojiyle buluşturmak. Yerel üreticilerimizin ürettiği gıdaları, çevre il ve ilçelerimizden gelen konuklarımıza pazarlamak hem de Ezine'mizi tanıtma amacıyla düzenlediğimiz bir festivaldir. Bu sene 4 gün sürecek festivalimize 40 binin üzerinde katılım bekliyoruz" diye konuştu.

4 gün sürecek festival kapsamında buzağı emzirme yarışmaları, koyun ırk tanıtılması, koyun kırkma yarışmaları ve traktör ile penaltı yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Festival kapsamında katılımcılara ayrıca çiftçiler tarafından hayır yemeği de dağıtılacak.