Diyarbakır'da peynir tesisinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü.

Yaşanan patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

KAYMAKAM OLAY YERİ İNCELEMESİNDE

Bölgeye gelen ekipler incelemelerini sürdürürken, olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş yetkililerden bilgi aldı.

