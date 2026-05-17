Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Garnizon Komutanlığı iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği ‘Temsili Askerlik Kına Gecesi'ne, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya İsmail Şenol'un vekalet ettiği özel gecede, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, STK temsilcileri ve kurum müdürleri de, asker adayları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
Peygamber Ocağ'ına gitmeden önce kınaları yakıldı... Görenlerin boğazı düğümlendi
17 ilçeden 60'ın üzerinde özel gereksinimli asker adayının katıldığı etkinlik, kınalı kuzuların Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde alana girmesiyle başladı. Unutulmaz gecede özel gereksinimli bireyler, bir günlüğüne asker olmanın gururunu doyasıya yaşadı.
Milletin kalbinde sarsılmaz bir yeri olan vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol, "Askerlik, bu milletin gönlünde çok müstesna bir yere sahiptir. Asker ocağına bizim kültürümüzde 'Peygamber Ocağı' da denir. Bu akşam da özel gereksinimli kardeşlerimizin bu heyecana ortak olduğu, ailelerimizin gurur ve mutluluğu birlikte yaşadığı çok kıymetli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, insanı merkeze alan, hayatı kolaylaştıran ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyor ve bunu çok önemsiyoruz" dedi.
Engelli gençlerin ve tüm dezavantajlı grupların topluma ve devlete emanet olduğunu ifade eden Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, "Bugün gördüğüm mutluluk ve gülümsemeler beni çok mutlu etti. İnşallah bu gençler ve aileleri hep birlikte olsunlar. Rabbim sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin" diye konuştu.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle düzenlenen anlamlı etkinlikte beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısı Serap Vural Saygı, "Askerlik; vatan sevgisinin, sorumluluğun ve fedakarlığın simgesidir" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve aileler tarafından askerlere kına yakıldı. Duygusal anların yaşandığı bu özel etkinlikte sahne alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Saz Ekibi de performansıyla geceye renk kattı.