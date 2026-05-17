Peygamber Ocağ'ına gitmeden önce kınaları yakıldı... Görenlerin boğazı düğümlendi

Milletin kalbinde sarsılmaz bir yeri olan vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol, "Askerlik, bu milletin gönlünde çok müstesna bir yere sahiptir. Asker ocağına bizim kültürümüzde 'Peygamber Ocağı' da denir. Bu akşam da özel gereksinimli kardeşlerimizin bu heyecana ortak olduğu, ailelerimizin gurur ve mutluluğu birlikte yaşadığı çok kıymetli bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, insanı merkeze alan, hayatı kolaylaştıran ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyor ve bunu çok önemsiyoruz" dedi.