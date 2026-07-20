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Kaynak: DHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir petshop önünde içinde mama olan kutu çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 95 Evler mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, petshop önündeki mama kutusunu alarak uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi M.T., mama kutusunun yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen M.T., kutunun bir kişi tarafından çalındığını fark etti. M.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.