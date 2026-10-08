Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güneş panellerinin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda ezber bozan bir gelişme kaydedildi. Çin’deki Guangdong Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, ağaç hamuru ve biyoyakıt üretiminin atık yan ürünü olan lignini güneş hücrelerinin imalat sürecine dâhil etti. Elektrik akımını ileten gümüş pastalarda petrol bazlı reçinelerin yerini alan bu biyolojik malzeme, hem çevre dostu bir alternatif sundu hem de panel performansında belirgin bir artış sağladı.

ODUN HAMURUNDAN ELDE EDİLEN LİGNİNİN GÜCÜ

Güneş panellerinde üretilen elektiriği dışarı taşımak için yüzeye basılan metal kontaklarda yüksek oranda gümüş içeren iletken pastalar kullanılıyor. Ancak bu gümüş parçacıklarının yüzeye tutunmasını ve düzgün basılmasını sağlayan reçineler çoğunlukla petrol türevi kimyasallardan oluşuyor.

Araştırmacılar, doğada bol miktarda bulunan, düşük maliyetli bir biyopolimer olan lignin maddesini kimyasal olarak işleyerek epoksitlenmiş lignine (LEP) dönüştürdü. Bu yeni malzeme, reçinenin sadece pasif bir dolgusu olmakla kalmayıp kürleme aşamasında kimyasal bağlanma ağına aktif olarak katıldı.

GÜMÜŞ PARÇACIKLARI DAHA YOĞUN PAKETLENDİ

Geliştirilen LEP formülasyonu sayesinde gümüş pastanın içindeki mikro boşluklar önemli ölçüde azaldı. Gümüş parçacıklarının silisyum yüzeyle teması iyileşerek elektrik akımının kesintisiz ilerleyebileceği iletken yollar oluşturuldu.

Yapılan teknik ölçümlerde şu iyileşmeler kaydedildi:

Temas Direnci: Yüzde 62,43 oranında azaldı.

Baskı Kalitesi: Metal iletken parmakların en-boy oranı yüzde 89,57 arttı.

Mekanik Dayanıklılık: Elektrotların yüzeye yapışma gücü ve yapısal kararlılığı belirgin şekilde gelişti.

VERİMLİLİK YÜZDE 25,96'YA YÜKSELDİ

Elde edilen yapısal ve elektriksel iyileşmeler, yüksek teknolojili HJT (heterojunction) güneş hücrelerinin doğrudan performansına yansıdı. Lignin takviyeli gümüş pastanın kullanıldığı panellerde güç dönüşüm verimliliği yüzde 25,01'den yüzde 25,96'ya yükseldi.

Petrol bazlı reçinelerin yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynakla değiştirilebileceğini kanıtlayan bu araştırma, geleceğin yeşil enerji teknolojilerinde karbon ayak izini düşürmek adına stratejik bir potansiyel taşıyor.