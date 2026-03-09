G7 ülkeleri petrolü düşürmek amacıyla stratejik rezervlerden satışa başlamayı gündemine aldı. En son Rusya-Ukrayna Savaşı'nda satış yapılarak fiyatlar düşürülmüştü.

İran ile ABD arasındaki savaş gerilimi en çok petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol gece saatlerinde 119 doları test etti. Yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla ülke ekonomileri ise olumsuz şekilde etkileniyor.

PETROL FİYATLARI İÇİN 'ORTAK SALIMIN' HAMLESİ

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere; G7 maliye bakanları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile birlikte bugün New York saatiyle 08.30’da yapılacak acil bir toplantıda İran savaşı sonrası petrol piyasalarında yaşanan gelişmeleri konuşacak.

Konuya yakın kaynaklara göre toplantıda stratejik petrol rezervlerinden koordineli bir şekilde petrol salınması ihtimali masaya yatırılacak. G7 ülkeleri petrolü düşürmek için stratejik rezervlerden satışa başlamayı amaçlıyor. ABD’nin de bulunduğu üç G7 ülkesi şimdiden bu fikre olumlu bakıyor.

IEA’nın 32 üye ülkesi, petrol fiyat krizlerinde kullanılmak üzere oluşturulan kolektif bir acil durum sistemi kapsamında stratejik petrol rezervlerini salınması bekleniyor. ABD’li bazı yetkililerin, toplam 1,2 milyar varillik rezervin yaklaşık yüzde 25-30’una denk gelen 300 ila 400 milyon varillik bir ortak salımın uygun olabileceğini düşünüyor.

DAHA ÖNCE 5 KEZ GÜNDEME GELMİŞTİ

IEA üyesi ülkeler kuruluşundan bu yana beş kez kolektif rezerv salımı yaptı. Bunların son ikisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişi dengelemek amacıyla 2022 yılında gerçekleştirilmişti.

Petrol 130 dolara çıkmış, ABD'nin stratejik rezervden 180 milyar varil satmış (6 ay içinde), petrol bununla düşüş yaşamıştı.