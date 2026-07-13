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Kaynak: AA

Dün 79,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 76,01 dolardan tamamladı. Yeni günde ise fiyatlar yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,56 artışla 79,48 dolar seviyesine ulaştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 74,78 dolardan işlem gördü.

GERİLİM FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Fiyatlardaki artışta, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırıları ve İran’ın misillemeleri belirleyici oldu. Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını durdurma tehdidi, piyasalarda arz endişesini artırdı.

YÜZLERCE HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kara ve deniz unsurlarının katıldığı operasyonlarda İran’a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Üç gün süren saldırılarda 300’den fazla hedefin vurulduğu bildirildi.

İRAN’DAN KARŞI HAMLE

İran ise ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez bölgesinde Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt’i hedef alan misillemeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Artan gerilim, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırırken, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği yakından takip ediliyor.