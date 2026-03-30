Orta Doğu’da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Husilerin çatışmalara dahil olması ve ABD’nin bölgeye daha fazla asker gönderme kararı, piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Brent petrol, hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından yüzde 3,7’ye kadar yükselerek varil başına 116,75 dolara çıktı. Aynı dönemde ABD ham petrolü de 100 doların üzerine tırmandı.

ASKERİ HAREKETLİLİK PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD’nin bölgeye binlerce asker gönderme kararı, olası bir kara harekatına yönelik endişeleri artırdı. ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’daki petrol varlıklarını kontrol altına alma ihtimaline işaret ederek, ihracat merkezi konumundaki Harg Adası’nı hedef gösterebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Husiler, İran ve bağlantılı gruplara yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı. Hafta sonu İsrail’e yönelik füze saldırısı da bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

MART AYINDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları, ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmaların etkisiyle mart ayında yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. Çatışmalar beşinci haftasına girerken, diplomatik girişimlere rağmen gerilimin azalmadığı görülüyor.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik iletilen 15 talebin çoğunu kabul ettiğini öne sürdü, ancak detay vermedi. İran ise bu planı daha önce reddederek Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini koruma şartını yineledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KISITLI GEÇİŞ

İran, Basra Körfezi’ni küresel piyasalara bağlayan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği büyük ölçüde sınırlandırdı.

Tahran yönetimi, çoğu geminin geçişini engellerken Pakistan, Tayland ve Malezya gibi ülkelerden gelen sınırlı sayıda gemiye izin veriyor.

Son açıklamalara göre, İran’ın Hürmüz’den geçen tanker sayısını artırdığı belirtilirken, bu adımların piyasalardaki baskıyı sınırlı da olsa hafifletmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

PİYASALAR İÇİN YENİ RİSKLER

Husilerin çatışmalara dahil olması enerji piyasaları açısından yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Grup daha önce Kızıldeniz’de ticari gemi trafiğini hedef alarak sevkiyat rotalarının değişmesine neden olmuştu.

Uzmanlara göre, özellikle Yanbu üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarının tehdit altına girmesi durumunda küresel arz daha da daralabilir. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının kısa vadede devam edebileceğine işaret ediyor.