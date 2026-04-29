Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Petrolde kriz havası geri döndü: Tahminler ne kadar yükseldi?

ABD/İsrail ile İran arasındaki ateşkesin beklenen etkiyi vermemesi üzerine yıl sonu petrol fiyat tahminleri yükseldi.

Enerji piyasalarında 'savaş şoku' büyüyor; Brent petrol 111 doları aşarak küresel piyasalarda alarm zillerini çaldırdı. İran ile diplomatik kanallar tıkanırken, Wall Street devleri petrolün varil fiyatı için 150 ve hatta 200 dolarlık korku senaryolarını telaffuz etmeye başladı.

İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık, küresel enerji piyasalarında "geçici etki" umutlarını yerle bir etti. Brent petrol dün yüzde 3 yükselişle 111 doların üzerine çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) 100 dolar sınırına dayandı. Yılbaşından bu yana Brent’te yüzde 83, WTI’da ise yüzde 73’lük devasa bir artış yaşanması, enerji krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

ATEŞKES UMUDU ZAYIFLADI, ARZ AÇIĞI BÜYÜDÜ

Washington’dan gelen "kırmızı çizgiler korunuyor" açıklamaları, İran ile kalıcı bir anlaşmanın uzak olduğunu gösterdi. Piyasa uzmanları, günlük 13 milyon varillik devasa arz açığını kapatacak hızlı bir alternatifin bulunmadığı konusunda hemfikir. Stratejik rezervler geçici bir tampon olsa da kriz uzadıkça fiyatların daha yüksek seviyelerde sabitlenmesi bekleniyor.

WALL STREET’TEN "ŞOK" REVİZELER

Dev yatırım bankaları, petrol tahminlerini peş peşe yukarı çekiyor:

Goldman Sachs: Yıl sonu beklentisini 90 dolara yükseltti.

Citigroup: Hürmüz’deki aksamanın sürmesi durumunda 150 doların görülebileceği uyarısını yaptı.

FGE: Boğazdaki kısıtlamaların devamı halinde fiyatların 150-200 dolar bandına tırmanabileceğini belirtti.

FİZİKİ PİYASADA REKORLAR KIRILIYOR

Vadeli piyasaların ötesinde, fiziki petrol ticaretinde yangın daha büyük. Singapur piyasasında rafine ürünlerin (orta distilat) varili 290 dolar aşarak rekor kırarken, bazı spot ham petrol işlemlerinin 150 dolara yaklaştığı bildiriliyor. Bu durum, özellikle enerji ithalatına bağımlı Avrupa ve Asya ekonomileri üzerinde büyük bir büyüme baskısı yaratıyor.

BAE’NİN OPEC KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Piyasalar bu krizle boğuşurken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla OPEC+ grubundan ayrılacağını açıklaması sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı. BAE’nin bu çıkış kararının, küresel üretim kotaları ve petrol arz güvenliği üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından endişeyle takip ediliyor.

