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Kaynak: AA

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 76,60 dolardan işlem görüyor. Dün 76,60 dolara kadar yükselen fiyatlar günü 74,16 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.20 itibarıyla Brent petrol, kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,29 artış kaydetti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,65 dolardan alıcı buldu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri belirleyici oldu. ABD’nin İran’da 80’den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini açıklaması ve İran’ın petrol satışına imkan tanıyan lisansı iptal etmesi piyasada arz sıkıntısı endişesini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait deniz unsurları ile hava savunma ve gemisavar füze altyapısının hedef alındığını duyurdu. İran ise saldırıları “açık bir saldırganlık” olarak nitelendirerek sert karşılık verileceğini açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALARM VERİYOR

Hürmüz Boğazı’nda artan saldırılar küresel enerji arzına ilişkin riskleri büyüttü. Katar bayraklı LNG tankeri Al Rekayyat’ın insansız hava aracıyla hedef alındığı açıklanırken, Umman açıklarında Suudi Arabistan bayraklı bir ham petrol tankerinin de hasar gördüğü bildirildi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksaklıkların petrol ve LNG arzını ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

PİYASALAR NEYİ FİYATLIYOR?

ABD Hazine Bakanlığının İran menşeli petrol satışına imkan tanıyan geçici lisansı iptal etmesi de arz görünümünü sıkılaştıran bir diğer gelişme olarak öne çıktı. Artan jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin öngörüleri de doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, bölgede gerilimin artması ve deniz trafiğinin aksaması halinde petrol fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Buna karşın diplomatik temasların yeniden başlaması durumunda fiyatlardaki artışın sınırlanabileceği ifade ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Brent petrolde teknik olarak 75,92 dolar destek, 77,08 dolar ise direnç seviyesi olarak izleniyor.