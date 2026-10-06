Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Küresel finans devi UBS, Orta Doğu'dan yapılan petrol sevkiyatlarında yaşanan ciddi aksaklıklar ve artan jeopolitik riskler nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin Brent petrol fiyat tahminlerini güncelledi.

Banka tarafından yayımlanan raporda, ABD ile İran arasında haziran ayında sağlanan mutabakatın bozulmasının ardından petrol arzı üzerindeki risklerin belirgin şekilde tırmandığına dikkat çekildi.

SON ÇEYREK BEKLENTİSİ 100 DOLARA YÜKSELTİLDİ

UBS, küresel piyasaları yakından ilgilendiren revizyonunda 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin Brent petrol varil fiyatı tahminini 80 dolardan 100 dolara yükseltti. Banka ayrıca, yılın tamamı için ortalama fiyat beklentisini de 83,74 dolardan 91,57 dolara çıkardı.

Fiyat tahminlerindeki bu keskin artışta, bölgedeki petrol akışında kısmi bir toparlanma görülmesine rağmen sevkiyat güvenliğine dair belirsizliklerin sürmesi etkili oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TOPARLANMA KIRILGAN

UBS analizinde, kritik geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol akışının son haftalarda artış gösterdiği kaydedildi. Ancak bu toparlanmanın yüksek maliyetlerle sağlandığı vurgulanırken, İran'ın devam eden saldırılarının sevkiyatın yeniden aksama riskini canlı tuttuğu belirtildi.

Bölgesel petrol akışının ancak 2027'nin ilk yarısında kademeli olarak normale dönebileceğini öngören dev banka, sürecin ilerleyişindeki belirsizlikler nedeniyle kısa vadede fiyatlara arz riskinden kaynaklı yüksek bir ek maliyetin yansıyacağını ifade etti.

YENİ SALDIRILAR FİYATI 120 DOLARIN ÜZERİNE TAŞIYABİLİR

Analizde piyasalar için en karamsar senaryoya da yer verildi. UBS, bölgede yeni askeri saldırıların gerçekleşmesi veya petrol arzında ciddi kesintilerin yaşanması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 120 dolar sınırını aşabileceği uyarısında bulundu.