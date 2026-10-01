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Kaynak: AA

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 427 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Böylece petrol stoklarında beklentilerin aksine artış kaydedildi.

STRATEJİK PETROL STOKLARI GERİLEDİ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 800 bin varil azaldı.

Stratejik rezervler, 283 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise aynı dönemde 1 milyon 700 bin varil azalarak 204 milyon 400 bin varile düştü.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 19-25 Eylül haftasında 16 bin varil artış gösterdi.

Böylece günlük üretim 13 milyon 955 bin varile yükseldi.

Öte yandan ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 179 bin varil azalarak 5 milyon 698 bin varil oldu.

Ham petrol ihracatı ise günlük 289 bin varil artışla 3 milyon 570 bin varile yükseldi.

EIA'NIN ÜRETİM BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.