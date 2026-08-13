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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 17 milyon 400 bin varil arttı. Böylece toplam stok miktarı 424 milyon 400 bin varile yükseldi.

Piyasa beklentisi ise ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalması yönündeydi.

STRATEJİK PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri ise aynı dönemde 6 milyon 100 bin varil azaldı.

Stratejik stokların toplamı 298 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

ABD'nin benzin stokları da haftalık bazda 1 milyon varil azalarak 208 milyon 700 bin varil oldu.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ

ABD'de günlük ham petrol üretimi de arttı.

1-7 Ağustos haftasında günlük üretim 13 milyon 805 bin varile yükseldi. Üretim bir önceki haftaya göre 1.000 varil arttı.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin 2026 genelinde 13 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

PETROL İTHALATI ARTTI, İHRACATI GERİLEDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 1 milyon 140 bin varil artarak 7 milyon 339 bin varile çıktı.

Ham petrol ihracatı ise günlük 627 bin varil azalarak 3 milyon 58 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol stoklarında piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşen artış, ABD'deki arz-talep dengesi ve petrol fiyatlarının seyri açısından yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.