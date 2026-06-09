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Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 93,24 dolardan işlem görüyor. Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 94,25 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 düşüş kaydeden Brent petrol, 93,24 dolar seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 89,93 dolardan alıcı buldu.

PETROL NEDEN DÜŞÜYOR? JEOPOLİTİK İYİMSERLİK ETKİLİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu’da gerilimin tırmanmayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen anlaşma sürecinin “çok iyi” ilerlediğini belirterek, “Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız.” dedi.

Trump ayrıca bu sürecin ABD’de benzin fiyatlarını hızlı şekilde düşürebileceğini savundu.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNDE KRİTİK MESAJLAR

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, olası bir bölgesel savaş senaryosunda İsrail’in yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Netanyahu’dan İran’ın füze saldırılarına karşılık vermemesini istediğini belirten Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından son anda haberdar edildiğini ancak operasyonun kapsamının sınırlandırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusunun güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını duyurması da piyasadaki gerilim algısını düşürerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Yeni yönergelere göre ülke genelinde eğitim faaliyetlerine yeniden izin verilirken, Lübnan sınırındaki tedbirlerin süreceği bildirildi.

LÜBNAN’DAN BARIŞ SİNYALİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda saldırmazlık ve güvenlik düzenlemelerinin gündemde olduğunu açıkladı. Nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlığın sona erdirilmesi olduğu belirtildi.

Avn, ABD’nin çatışmayı sona erdirme isteğinden yararlanmak istediklerini ifade ederken, Lübnan yönetimi içinde savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş birliği bulunduğunu vurguladı.

ABD VERİLERİ PETROLÜ SINIRLIYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5’e geriledi.

Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün Fed’e ilerleyen dönemde faiz indirimi alanı açabileceğini, bunun da ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini destekleyerek fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğini belirtiyor.

TEKNİK SEVİYELER: KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 94,16 dolar seviyesi direnç, 92,48 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.