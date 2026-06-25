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Kaynak: AA

Petrol piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 100 bin varil azalarak 412 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Gerçekleşen düşüşün beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasalarda dikkatle izlenen bir veri oldu.

Öte yandan ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarında da sert bir gerileme görüldü. Stratejik rezervler 9 milyon 100 bin varil azalarak 331 milyon 200 bin varile düştü.

Aynı dönemde benzin stokları ise ters yönde hareket etti. ABD’nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artışla 216 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldi.

Üretim tarafında ise sınırlı bir artış dikkat çekti. ABD’nin günlük ham petrol üretimi 13-19 Haziran haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 819 bin varile çıktı.

Ticaret verileri de hareketli bir haftaya işaret etti. Ham petrol ithalatı günlük 436 bin varil artışla 5 milyon 570 bin varile yükselirken, ihracat da günlük 342 bin varil artarak 4 milyon 669 bin varil seviyesine ulaştı.

EIA’nın “Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre ise ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl genelinde 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

Açıklanan veriler, petrol piyasalarında arz-talep dengesi ve fiyatlamalar açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.